Мурашов подчеркнул, что на станции продолжаются боевые действия, поэтому реакторы – в опасности.

Важно Энергоблок ЗАЭС перевели в состояние ремонта, но ядерное топливо внутри реактора

Мы делаем все возможное, но пожар продолжается, пожарных не допустили,

– добавил чиновник.

Он предостерег, что существуют огромные риски.

Пожар усиливается

Энергоатом со ссылкой на работников станции заявил, что российские военные не пропустили спасателей. Пожар усиливается.

Заметим, что Владимир Зеленский предупредил, что Россия хочет повторить Чернобыль. Он призвал Европу немедленно вмешаться.

Россия атакует Запорожскую АЭС: