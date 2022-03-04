Так, российская армия со всех сторон обстреливает Запорожскую АЭС – крупнейшую АЭС в Европе. Там уже разгорелся пожар.

Важно В Энергоатоме заявили о попадании снаряда в энергоблок ЗАЭС: онлайн-трансляция

Если он взорвется, то будет в 10 раз больше Чернобыля! Россияне должны НЕМЕДЛЕННО прекратить огонь, допустить пожарных, создать зону безопасности!

– подчеркнул Кулеба.

Обстрелы ЗАЭС

Спикер ЗАЭС рассказал, что россияне атакуют с тяжелой техники. По его словам, существует реальная угроза ядерной опасности. Оккупанты уже попали в энергоблок.

Необходимо немедленно потушить огонь, однако пожарные не могут добраться до места происшествия из-за обстрелов.