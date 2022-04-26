Об этом рассказал политолог Олег Саакян в эфире 24 канала. Он также добавил, что Россия может продолжать обострение войны в Украине еще очень долго.

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С другой стороны, следует понимать, что у России еще есть потенциал для эскалации конфликта и удар по логистике и конвоям с оружием – также элемент "нащупывания" реакции стран Запада,

– утверждает Саакян.

Есть ли у России силы "поднимать градус" войны в Украине

"Они могут грамотно ударить, чтобы выполнить поставленную цель и поднять градус напряжения. Тем самым поставить НАТО перед выбором вступления в войну России против Украины. Потенциал к обострению конфликта еще не иссяк, потому что больше – в России еще не было полномасштабной мобилизации и еще даже не объявлена война Украине, – утверждает политолог.

Почему Россия этого не делает – в частности, потому, что впереди завал, а позади лес горит. У нее нет пути ни вперед, ни назад. Вперед идти не готовы, потому что общество хоть и поддерживает фанатично убийства в Украине, но не готово воевать само,

– говорит Олег Саакян.

По мнению политолога, сейчас российские власти пытаются понять, удастся ли еще вернуть машину пропаганды в сторону объяснения, что победа возможна не только по военному пути и поэтому заявления Лаврова идут поочередно: мирное завершение войны и возможность ядерной войны.

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