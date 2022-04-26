Нанесение ядерного удара, в частности против Украины, будет глупостью и нелепостью. Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский журналист Игорь Яковенко.

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Путин постарается продолжить свое существование, – Яковенко

По его словам, ядерный удар России по Украине будет тем же, что и сбросить бомбу себе на ногу.

Ведь ядерное оружие поражает не только тех, на чьи головы оно падает.

– подчеркнул Яковенко.

Однако, как отметил журналист, совершенно очевидно, что просто так Путин не хочет сдаваться.

"Он будет поднимать градус и постарается как-то продолжить свое существование путем подъема температуры войны", – добавил журналист.

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