Завдавання ядерного удару, зокрема проти України, буде дурістю і безглуздістю. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський журналіст Ігор Яковенко.
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Путін намагатиметься продовжити своє існування, – Яковенко
За його словами, ядерний удар Росії по Україні буде тим самим, що і скинути бомбу собі на ногу.
Адже ядерна зброя вражає не тільки тих, на чиї голови вона падає,
– наголосив Яковенко.
Однак, як зауважив журналіст, цілком очевидно, що просто так Путін не хоче здаватися.
"Він підійматиме градус і намагатиметься якось продовжити своє існування шляхом підіймання температури війни", – додав журналіст.
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