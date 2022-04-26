Завдавання ядерного удару, зокрема проти України, буде дурістю і безглуздістю. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський журналіст Ігор Яковенко.

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Путін намагатиметься продовжити своє існування, – Яковенко

За його словами, ядерний удар Росії по Україні буде тим самим, що і скинути бомбу собі на ногу.

Адже ядерна зброя вражає не тільки тих, на чиї голови вона падає,

– наголосив Яковенко.

Однак, як зауважив журналіст, цілком очевидно, що просто так Путін не хоче здаватися.

"Він підійматиме градус і намагатиметься якось продовжити своє існування шляхом підіймання температури війни", – додав журналіст.

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