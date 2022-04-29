Відповідну заяву 29 квітня оприлюднив високопосадовець Міністерства оборони США. Як зазначає першоджерело, мовець відмовився називати особисті дані чи посаду.
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Представник Міноборони наголосив, що Уряд США щодня стежить за ядерним потенціалом Росії.
Ми не вважаємо, що існує загроза застосування ядерної зброї або загрози для території НАТО,
– йдеться у його заяві.
Нагадаємо, раніше Росія заявила, що планує розгорнути свої нещодавно випробувані міжконтинентальні балістичні ракети "Сармат", здатні завдати ядерних ударів по США.
Як на погрози Росії реагує світ
- Напередодні президент США Джо Байден наголосив, що риторика Росії, яка включає погрози використання ядерної зброї є ознакою відчаю Путіна та свідчить про провал його плану.
- Антоніу Гутерреш забив на сполох через те, що Росія підвищила рівень бойової готовності своєї ядерної зброї після військового вторгнення в Україну. До візиту Москви та Києва генсек ООН попередив, що перспектива ядерного конфлікту знову стала можливою.
- Політолог Саакян стверджує, що Росія ще має потенціал для ескалації конфлікту і удар по логістиці та конвоях зі зброєю – також елемент "намацування" реакції країн Заходу,
- Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко вважає, що ядерна зброя – останній козир, який може використати Росія.
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