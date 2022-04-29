Відповідну заяву 29 квітня оприлюднив високопосадовець Міністерства оборони США. Як зазначає першоджерело, мовець відмовився називати особисті дані чи посаду.

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Представник Міноборони наголосив, що Уряд США щодня стежить за ядерним потенціалом Росії.

Ми не вважаємо, що існує загроза застосування ядерної зброї або загрози для території НАТО,

– йдеться у його заяві.

Нагадаємо, раніше Росія заявила, що планує розгорнути свої нещодавно випробувані міжконтинентальні балістичні ракети "Сармат", здатні завдати ядерних ударів по США.

Як на погрози Росії реагує світ

Напередодні президент США Джо Байден наголосив, що риторика Росії, яка включає погрози використання ядерної зброї є ознакою відчаю Путіна та свідчить про провал його плану.

Антоніу Гутерреш забив на сполох через те, що Росія підвищила рівень бойової готовності своєї ядерної зброї після військового вторгнення в Україну. До візиту Москви та Києва генсек ООН попередив, що перспектива ядерного конфлікту знову стала можливою.

Політолог Саакян стверджує, що Росія ще має потенціал для ескалації конфлікту і удар по логістиці та конвоях зі зброєю – також елемент "намацування" реакції країн Заходу,

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко вважає, що ядерна зброя – останній козир, який може використати Росія.

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