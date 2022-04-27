Такое мнение премьер высказал 26 апреля. Он считает, что не следует считать, что такое трагическое событие произойдет.

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Не сделает это несмотря на неудачи

По мнению Джонсона, ядерный удар по Украине не может произойти. Мол, президент России не сделает этого ни в коем случае.

По его мнению, такое развитие событий невозможно даже, когда возникнут новые неудачи на поле боя. Поэтому Украине ничего не угрожает при возникновении очередных военных неудач россиян.

Главное о бряцании ядерным оружием

Путин угрожает всему миру применением ядерного оружия уже достаточно давно. Однако у него произошло обострение после провала "молниеносного" вторжения и попытки захватить Украину.

Российские официальные лица продолжают говорить о том, что на нашей территории якобы действует НАТО. Мол, это "угрожает безопасности России". Поэтому они десятки раз намекали на то, что у них есть ядерные боеголовки.

Эксперты считают, что именно этот шантаж России по-прежнему останавливает вмешательство в войну других государств. В частности, в НАТО много раз обсуждали, что "не хотят начала третьей мировой".

Однако представитель Офиса президента Алексей Арестович отметил, что эти угрозы не имеют реальной силы. По его мнению, таким образом диктатор только делает вид, что он неуправляем.

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