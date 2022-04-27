Таку думку прем'єр-міністр висловив 26 квітня. Він вважає, що не варто вважати, що така трагічна подія станеться.

До теми Змусило розправити плечі, – експерт пояснив, чому Захід перестав боятись ядерного шантажу Росії

Не зробить це попри невдачі

На думку Джонсона, ядерний удар по Україні не може трапитися. Мовляв, президент Росії не зробить цього в жодному випадку.

На його думку, такий розвиток подій неможливий навіть, коли виникнуть нові невдачі на полі бою. Тому Україні нічого не загрожує при виникненні чергових військових невдач росіян.

Головне про брязкання ядерною зброєю

Путін погрожує всьому світу застосуванням ядерної зброї вже досить давно. Проте в нього сталося загострення після провалу "блискавичного" вторгнення та спроби захопити Україну.

Російські офіційні особи продовжують говорити про те, що на нашій території нібито діє НАТО. Мовляв, це "загрожує безпеці Росії". Тому вони десятки разів натякали на те, що мають ядерні боєголовки.

Експерти вважають, що саме цей шантаж Росії досі зупиняє втручання у війну інших держав. Зокрема, в НАТО багато разів обговорювали те, що "не хочуть розв'язання третьої світової".

Проте представник Офісу президента Олексій Арестович наголосив на тому, що ці погрози не мають реальної сили. На його думку, таким чином диктатор лише вдає, що він некерований.

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