Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський письменник Віктор Шендерович. Він наголосив, що в Путіна немає жодних моральних рамок.

До теми США відстежують кожен ядерний боєзаряд Росії 24/7, – військовий експерт Жданов

Шантаж Путіна стримує НАТО

За словами письменника, Путін, звичайно, може розповідати російським споживачам пропаганди про те, що Росія воює з НАТО. Утім, Росія воює з Україною.

НАТО давно б вступило у війну, якби не ядерна зброя. І тоді прізвище Путін стояло б в одному ряду з прізвищами Мілошевич та Хусейн,

– зазначив Шендерович.

Він наголосив, що якби Альянс вступив у війну всіма своїми ресурсами, а не лише забезпечуючи Україну зброєю, то, зрозуміло, що Путіна вже давно б не було.

Повна трансляція з Віктором Шендеровичем: дивіться відео