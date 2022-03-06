Про це і не тільки в ефірі 24 каналу розповіла російська журналістка Юлія Латиніна. За її словами, "бліцкриг" Путіна провалився та перетворився на "бліцпісєц".

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Тому вона бачить 2 варіанти розвитку подій:

перший – бомбардування українських міст, аби звідти втекло мирне населення, і ці території можна було легко взяти під контроль;

другий – Путін буде тиснути на Європу зі словами "якщо ви вмішаєтесь, я застосую ядерну зброю".

"Той факт, що він захоплює ядерні електростанції, та використовує їх як стаціонарні ядерні бомби – це демонстрація того, що він готовий це (застосувати ядерну бомбу – 24 канал) зробити. Зробить він це чи – це вже інше питання. Але він вже кілька разів говорив це прямим текстом", – сказала Латиніна.

Вона також пригадала свою розмову з журналістом-розслідувачем видання Bellingcat Христо Грозевим, який спілкувався з найближчим оточенням Путіна. Ці люди налякані, адже перемовини про застосування тактичної ядерної зброї велися.

Мовилось спершу, що це буде проти якогось об'єкта натівської інфраструктури в морі, якщо НАТО спробує вмішатись. А тепер почались розмови, в яких згадувалась і Польща,

– заявила журналістка.

Попри все Україні вдасться вистояти

Однак вона не сумнівається, що в кінцевому результаті Україні вдасться вистояти.

"Ба більше, я не сумніваюсь, що після того, як все закінчиться Європа дасть величезну кількість грошей. Вона влаштує план Маршала, підійме економіку України з руїн", – додала Латиніна.

Юлія Латиніна в ефірі 24 каналу: дивіться відео

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