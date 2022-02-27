Путін наказав Шойгу та голові Генштабу Герасимову (людині, яка безпосередньо відповідальна за ведення "спецоперації") привести в стан підвищеної бойової готовності так звані сили стримування, тобто ядерну зброю.

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Що задумав Путін

Шойгу та Герасимов – ті самі дві людини, які за протоколом мають активувати ядерну валізку разом із цим головнокомандувачем. Необхідність ескалації – логічне продовження всього того кривавого борделю з уривками історичних лекцій, що ми спостерігаємо останні дні.

Українці не могли б стримати великого стратега самі (за його власними оцінками), отже можна припустити, що НАТО вже у війні. Зеленського змушуватимуть визнати поразку, шантажуючи світ ядерною зброєю: успіх цього підприємства дозволить Путіну зберегти свою посаду в розореній країні. Інших виходів із "спеціальної військової операції", започаткованої заради "подарунків Леніна", не проглядається.

У цій ситуації самі розумієте, нічого іншого вже не залишається. "Мною прийнято рішення захистити наш єдиний народ, вдавшись до останнього засобу..."

На боєголовці верхом могла б чудово виглядати спецпредставниця МЗС Марія Захарова, яка з дикими криками відлітала б у стратосферу і поділялася на кілька маленьких дипломатичних заяв, як-от "істерика Заходу", "нам наср*ти", "ми з'їмо вас з гівном" та ін.

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"Генія" треба зупинити

Мені завжди було цікаво, чому люди виявилися такими розумними, що застосували ядерну бомбу лише двічі в історії. Я потім здогадався: це пов'язано з тим, що у світі, де його використовували найчастіше, немає нас.

Плани на апокаліпсис у мене, мабуть, пов'язані з тим, щоб дійти до бару і випити пару келихів рислінгу. Але поки що геній ще не почав грати з кнопкою, потрібно спробувати зупинити їх.

UPD. За останньою інформацією, зустріч парламентерів (зрозуміло, без участі Зеленського) відбудеться на українсько-білоруському кордоні на річці Прип'ять. Цікаво, що можна запропонувати як переговорну позицію на Прип'яті відразу після того, як привів ядерну зброю в готовність.

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