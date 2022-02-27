Путин приказал Шойгу и главе Генштаба Герасимову (человеку, который непосредственно ответственен за ведение "спецоперации") привести в состояние повышенной боевой готовности так называемые силы сдерживания, то есть ядерное оружие.

Читайте Российские войска несут неожиданно большие потери

Что задумал Путин

Шойгу и Герасимов – те самые два человека, которые по протоколу должны активировать ядерный чемоданчик вместе с этим главнокомандующим. Необходимость эскалации – логичное продолжение всего того кровавого борделя с обрывками исторических лекций, который мы наблюдаем последние дни.

Украинцы не могли бы сдержать великого стратега сами (по его собственным оценкам), следовательно, можно предположить, что НАТО уже в войне. Зеленского будут принуждать признать поражение, шантажируя мир ядерным оружием: успех этого предприятия позволит Путину сохранить свой пост в разоренной стране. Других выходов из "специальной военной операции", начатой ради "подарков Ленина", не просматривается.

В этой ситуации, сами понимаете, ничего другого уже не остается. "Мной принято решение защитить наш единый народ, прибегнув к последнему средству..."

На боеголовке верхом могла бы отлично выглядеть спецпредставитель МИД Мария Захарова, которая с дикими воплями отлетала бы в стратосферу и разделялась на несколько маленьких дипломатических заявлений, как-то "истерика Запада", "нам ср*ть", "мы съедим вас с говном" и проч.

Интересно Уже совершенно очевидно, что Путин не сможет победить вооруженный народ Украины

"Гения" нужно остановить

Мне всегда было интересно, почему люди оказались такими умными, что применили ядерную бомбу лишь два раза в истории. Я потом догадался: это связано с тем, что в мире, где его использовали чаще, нет нас.

Планы на апокалипсис у меня, пожалуй, связаны с тем, чтобы дойти до бара и выпить пару бокалов рислинга. Но пока гений еще не начал играть с кнопкой, нужно попробовать остановить их.

UPD. По последней информации встреча парламентеров (естественно, без участия Зеленского) пройдет на украинско-белорусской границе на реке Припять. Интересно, что можно предложить в качестве переговорной позиции на Припяти сразу после того, как привел ядерное оружие в готовность.

ВСУ взорвали эшелон с горючим для вражеской армии: смотрите видео

Подписывайтесь на телеграмм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.