Війна страшна, але той "світ", який несе Путін Україні та всьому людству, – безмірно страшніший. Це світ тоталітарної диктатури, світ безправ'я та масових репресій, світ брехні та злиднів.

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Підтримка України зростає, а Росія стає ізгоєм

Кожна година боротьби українців за свій будинок збільшує їхню підтримку в усьому світі в геометричній прогресії. Підтримка Росії швидко зменшується.

За 48 годин наша країна стала повним ізгоєм міжнародної спільноти. Її зневажають, від неї відвертаються. Навіть Казахстан відповів відмовою на прохання Путіна, надіслати йому на допомогу війська в Україну і нагадав, що Казахстан не визнав і не визнає псевдореспубліки.

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Росія має вивести війська

Заради Бога і Росії, заради людяності ми маємо припинити військове вторгнення, вивести війська з усієї території України в її межах, визначених міжнародними договорами, та направити скарби тих людей, які ухвалили рішення про вторгнення в Україну, на відновлення цієї країни.

РУКИ ГЕТЬ ВІД УКРАЇНИ!

Важливо! Збройні Сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаємо спокій, читаємо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

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