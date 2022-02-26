З аеропортів на приватних бортах їх не випускають. Заздалегідь були знайдені та пристріляні всі укріплення з боку України. Тактичного плану не було. Цитую: "У нас все було по ходу подій". Сподівалися все взяти за 1 – 4 дні.

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Що розповідає Путін

Обговорюють фінансові втрати. Війна обходиться в день – у 20 мільярдів доларів.

Путін лютує. Був упевнений, що це буде легка прогулянка. Ракет мало. Вистачить дня на 3 – 4, все. Їх бережуть.

Зброї не вистачає вже. Тульський завод й інші 2 заводи Ротенберга не можуть виконати замовлення на зброю. Гвинтівки і кулі. Фізично. Зброї не вистачає. Наступну зброю реально отримати місяці через 3 – 4. Немає сировини. загалом можливо і довше.

Раніше поставки були зі Словенії в основному, Фінляндії та Німеччини. Їх зараз заблокували.

Обговорили, що якщо Україна вистоїть 10 днів, то доведеться сідати за стіл переговорів. Тому що не вистачає ні грошей, ні зброї, ні ресурсів. Санкцій особливо не бояться. Альфа, сили спецоперацій ще з 18-го – десь під Києвом.

Весь розрахунок на те, що передові частини візьмуть Київ і поставлять свого ставленика. І типу не доведеться витрачати ні грошей, ні військових, ні зброї. Готують провокацію щодо мирного населення. Атака на дітей, жінок. Щоб посіяти паніку. Це їх козир.

Весь план – надія на паніку. І що здадуться самі або Зеленський втече. Розраховують, що здасться перший Харків. І решта міст наслідують його приклад, щоб уникнути кровопролиття.

Проблеми в Росії з аеропортами. Немає безпілотників. Дуже засмучені втратою колони під Харковом, де 200 людей загинуло. Втрати з боку РФ – серйозні. Цитата: "Зустріли запеклий опір противника". Вони в шоці.

Завдання: вистояти 9 днів ще. Не допустити паніку. Пояснити про ракети, що це все для залякування. Навмисно б'ють як попало і куди попало і "випадково" зачіпають житлові будинки.

Важливо! Збройні Сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.



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