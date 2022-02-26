Це дозволить комплексно вирішити такі проблеми:
- Добровільна відмова України від Донбасу та Криму.
- Добровільна згода України на зняття всіх санкцій із РФ.
- Встановлення маріонеткового проросійського уряду.
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Звідси було визначено тактика дій ЗС РФ:
- Точкова ліквідація об'єктів військової інфраструктури, що дало б змогу повністю придушити можливість організованого опору.
- Оточення та примус до залишення без опору Києва, а також інших найбільших міст.
- Деморалізація та дезорганізація влади, сил оборони.
- Мінімізація втрат з обох боків за рахунок швидких та раптових дій. Росія панує в повітрі, і могла б завдати критичних руйнувань містам, вузлам опору. Але це призведе до масових руйнувань та жертв серед військових та цивільних. І тоді підписувати капітуляцію не буде кому. Тому українці потрібні Путіну як заручники.
Якщо Росія почне війну на знищення, то тисячі жертв і мільйони біженців у результаті такого захоплення унеможливлять досягнення політичних цілей Путіна.
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Помилка Путіна
Але Путін помилився у головному – не влада захищає державу, українська держава захищає український народ. Вільні люди, які за свою країну готові боротися без жодних команд і навіть за абсолютної переваги ворога.
Вся Україна перетворилася на озброєний Майдан. І жодних компромісів із агресором цей Майдан не допустить.
Український народ і обрана ним влада на капітуляцію не піде. І тому українська авантюра стане для Путіна режиму могильною плитою. Бліцкриг Путіна провалився. Люди не зустрічають окупантів із російськими прапорами. Люди шукають будь-якої зброї, щоб убити хоча б одного окупанта.
Щодня спротиву України – це день повного розгрому всього міжнародного впливу Путіна та Росії. Мета спецоперації Путіна провалена, у цій війні Росія не має жодного шансу перемогти. Тому що, якщо Україну знищити, санкції з Путіна не знімуть, санкції будуть посилені, аж до повної блокади Росії. А без політичного рішення військова кампанія втрачає свій сенс.
Весь цивілізований світ відвертається від Росії. Росія стає країною, яку зневажають, а громадянин Росії означатиме – причетний до злочинів Путіна. Росія – це буде ганебне тавро.
Україна боротиметься до перемоги, бо ми українці, свою країну ні на що не розмінюємо – Україна у нас одна.
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