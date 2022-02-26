Противник несе великі втрати, противник виснажений. В нього зведені нанівець можливості поповнення палива, боєприпасів та продовольства.

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Що потрібно робити

Важливо не допустити цього поповнення.

Очікується, що ворог буде використовувати можливості поповнювати свої запаси за рахунок мирних жителів, комерційних установ, суб'єктів малого та середнього бізнесу переважно шляхом грабування, від'єму, мародерства та іншими злочинними способами.

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