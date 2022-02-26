Згадайте про ракети, що літають, про кадировську росгвардію в літаках, про російських "визволителів" на наших вулицях, про штурм наших міст "братськими підрозділами". Про людей, що сидять у сховищах, про дівчинку, що народилася у підземці у Києві.

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Просто згадайте

Про захисників, які віддали свої життя за те, щоб Україна не задихнулася в ніжних обіймах Каїна.

Якщо ви почуєте слова про братерство, не вірте їм. Краще одразу перевірте боєзапас. Братство до праху розстріляне в Києві, підірвано в Миколаєві, згоріло у Василькові, Мелітополі, Умані, Харкові, Херсоні.

Російська влада, російські солдати, російські громадяни, котрі підтримали агресію проти України – військові злочинці. Путінський режим у чомусь гірший за гітлерівський, його орда зараз штурмує місто, в якому почалася історія росіян. Орда, яка називає себе росіянами, орки, що начепили на себе образ миротворців, штурмують матір міст російських – Київ.

Гітлер ненавидів чужинців, ці ж убивають тих, кого називають братами. Пам'ятайте про це, співгромадяни.

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Російський режим має закінчитися у Гаазі

Нинішній російський режим має закінчитись у Гаазі. Люди, які брали участь у цій ганебній війні, повинні понести відповідальність перед людством та перед народом України.

І обов'язково понесуть.

Україна встоїть. Ми вистоємо. Світ вистоє.

Смерть російським окупантам! Слава Україні!

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

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