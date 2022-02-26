Это позволит комплексно решить такие проблемы:

Добровольный отказ Украины от Донбасса и Крыма. Добровольное согласие Украины на снятие всех санкций с РФ. Установление марионеточного пророссийского правительства.

Читайте Враг хочет пополнить запасы за счет мирных жителей

Отсюда была определена тактика действий ВС РФ:

Точечная ликвидация объектов военной инфраструктуры, что позволило бы полностью подавить возможность организованного сопротивления. Окружение и принуждение к оставлению без сопротивления Киева, а также других крупнейших городов. Деморализация и дезорганизация власти, сил обороны. Минимизация потерь с обеих сторон за счет быстрых и внезапных действий.

Россия господствует в воздухе, и могла бы нанести критические разрушения городам, узлам сопротивления. Но это приведет к массовым разрушениям и жертвам среди военных и гражданских. И тогда подписывать капитуляцию будет некому. Поэтому украинцы нужны Путину в качестве заложников.

Если Россия начнет войну на уничтожение, то тысячи жертв и миллионы беженцев в результате такого захвата сделают невозможным достижение политических целей Путина.

По теме Если вы услышите слова о братстве – сразу проверьте боезапас

Ошибка Путина

Но Путин ошибся в главном – не власть защищает государство, украинское государство защищает украинский народ. Свободные люди, которые за свою страну готовы сражаться без всяких команд и даже при абсолютном превосходстве врага.

Вся Украина превратилась в вооруженный Майдан. И никаких компромиссов с агрессором этот Майдан не допустит.

Украинский народ, и избранная им власть, на капитуляцию не пойдет. И поэтому украинская авантюра станет для режима Путина могильной плитой. Блицкриг Путина провалился. Люди не встречают оккупантов с российскими флагами. Люди ищут любое оружие, чтобы убить хотя бы одного оккупанта.

Каждый день сопротивления Украины – это день полного разгрома всего международного влияния Путина и России. Цель спецоперации Путина провалена, в этой войне у России нет никакого шанса победить. Потому что если Украину уничтожить, санкции с Путина не снимут, санкции будут усилены, вплоть до полной блокады России. А без политического решения военная кампания теряет свой смысл.

Весь цивилизованный мир отворачивается от России. Россия становится страной, которую презирают, а гражданин России будет означать – причастный к преступлениям Путина. Россия – это будет позорное клеймо.

Украина будет сражаться до победы потому что мы украинцы, свою страну ни на что не разменяем – Украина у нас одна.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Функция "владимирпутин": Россия обречена на инклюзивность – смотрите видео