Из аэропортов на частных бортах их не выпускают. Заранее были найдены и пристреляны все укрепления со стороны Украины. Тактического плана не было. Цитирую: "У нас все было по ходу событий". Надеялись все взять за 1 – 4 дня.
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Что рассказывает Путин
Обсуждают финансовые потери. Война обходится в день – в 20 миллиардов долларов.
Путин лютует. Был уверен, что это будет легкая прогулка. Ракет мало. Хватит дня на 3 – 4 потолок. Их берегут.
Оружия не хватает уже. Тульский завод и остальные 2 завода Ротенберга не могут выполнить заказы на оружие. Винтовки и пули. Физически. Оружия не хватает. Следующее оружие реально получить месяца через 3 – 4. Нет сырья. Итого возможно и дольше.
Раньше поставки были из Словении в основном, Финляндии и Германии. Их сейчас заблокировали.
Весь расчет на то, что передовые части возьмут Киев и поставят своего ставленника. И типа не придется тратить ни денег, ни военных, ни оружия. Готовят провокацию по мирному населению. Атака на детей, женщин. Чтобы посеять панику. Это их козырь.
Весь план – надежда на панику. И что сдадутся сами или Зеленский сбежит. Рассчитывают, что сдастся первый Харьков. И остальные города последуют его примеру, чтобы избежать кровопролития.
Задача: выстоять 9 дней еще. Не допустить панику. Объяснить про ракеты, что это все для запугивания. Намерено бьют как попало и куда попало и "случайно" цепляют жилые дома.
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