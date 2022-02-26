Из аэропортов на частных бортах их не выпускают. Заранее были найдены и пристреляны все укрепления со стороны Украины. Тактического плана не было. Цитирую: "У нас все было по ходу событий". Надеялись все взять за 1 – 4 дня.

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Что рассказывает Путин

Обсуждают финансовые потери. Война обходится в день – в 20 миллиардов долларов.

Путин лютует. Был уверен, что это будет легкая прогулка. Ракет мало. Хватит дня на 3 – 4 потолок. Их берегут.

Оружия не хватает уже. Тульский завод и остальные 2 завода Ротенберга не могут выполнить заказы на оружие. Винтовки и пули. Физически. Оружия не хватает. Следующее оружие реально получить месяца через 3 – 4. Нет сырья. Итого возможно и дольше.

Раньше поставки были из Словении в основном, Финляндии и Германии. Их сейчас заблокировали.

Обсудили, что если Украина выстоит 10 дней, то придется садиться за стол переговоров. Потому что не хватает ни денег, ни оружия, ни ресурсов. Санкций особо не боятся. Альфа, силы спецопераций еще с 18-го – где-то под Киевом.

Весь расчет на то, что передовые части возьмут Киев и поставят своего ставленника. И типа не придется тратить ни денег, ни военных, ни оружия. Готовят провокацию по мирному населению. Атака на детей, женщин. Чтобы посеять панику. Это их козырь.

Весь план – надежда на панику. И что сдадутся сами или Зеленский сбежит. Рассчитывают, что сдастся первый Харьков. И остальные города последуют его примеру, чтобы избежать кровопролития.

Проблемы в России с аэропортами. Нет беспилотников. Очень огорчены потерей колонны под Харьковом, где 200 человек погибло. Потери со стороны РФ – серьезные. Цитата: "Встретили ожесточенное сопротивление противника". Они в шоке.

Задача: выстоять 9 дней еще. Не допустить панику. Объяснить про ракеты, что это все для запугивания. Намерено бьют как попало и куда попало и "случайно" цепляют жилые дома.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию.



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