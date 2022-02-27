Кількість захисників, які отримали зброю, перевищує всі очікування. Армія – нехай поки не найсильніша у світі, але точно найкраща!

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Зеленський об'єднав світ

Президент, який виявив найкращі лідерські якості, об'єднав українців та весь світ! Карлик очікував туристичну поїздку та повернення до лідерського клубу, а отримав бан від усього цивілізованого світу та ганьбу на завжди від України!

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Українці, ви – найкращі!

Важливо! Збройні Сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаємо спокій, читаємо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

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