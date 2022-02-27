Количество защитников, получивших оружие, превышает все ожидания. Армия – пусть пока не самая сильная в мире, но точно самая лучшая!
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Зеленский объединил мир
Президент, который проявил лучшие лидерские качества, объединил украинцев и весь мир! Карлик ожидал туристическую поездку и возвращение к лидерскому клубу, а получил бан от всего цивилизованного мира и позор навсегда от Украины!
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Украинцы, вы – лучшие!
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