Захід з кожним днем готовий йти все далі у розриві будь-яких відносин з Росією та запровадження нових санкцій, масштаб яких вже далеко перевершує те, що було оголошено до початку операції (це пов'язано, зокрема, з тим масштабом співчуття Україні у світі, який ми спостерігаємо); заморожування активів Центрального Банку не залишає росіянам шансів на "перемогу", лише на поразку, нехай навіть за переможеної України;

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Наступ російських військ різко загальмувався в суботу і війська зазнають несподівано великих втрат, ймовірно, це пов'язано з тим, що ні солдати, ні командування не були готові до того, що операція такого масштабу буде розпочата, вважаючи приготування до неї лише демонстрацією сили, і не були готові до того рівня опору, який зустріли.

Все це, однак, збільшує ймовірність подальшого погіршення ситуації у найближчі дві доби. Оскільки технологічний і малокровний бліцкриг провалився, війська можуть постаратися примусити до невибіркового застосування всієї вогневої могутності, а в Росії спробувати запровадити тотальну цензуру та розширити репресії проти незгодних, щоб приховати масштаби втрат під час "миротворчої спеціальної операції".

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Катастрофа будет разрастаться

Зазнаючи й почуття провини перед Україною за неспровоковану агресію, і колосальне співчуття до страждань її жителів, і співчуття до її людських втрат, неможливо піти водночас від горя втрат з російського боку, від співчуття до цих нещасних хлопців, які несподівано для себе знаходять смерть на цій безглуздій війні, до їхніх рідних, матерів, батьків та дружин.

Ця війна має бути зупинена. Вона не несе нічого, крім смертей, не несе нічого Росії, крім розвалу економіки та ганьби. Вона розпочата під вигаданими приводами, бо не було й немає в Україні ані українського нацизму, ані геноциду.

Їх немає, тому що, всупереч кремлівській доктрині, в Україні, звичайно, є і зовсім українці-західники, і майже зовсім росіяни, але більшість у ній становлять люди, що знаходяться десь між і пов'язані кровними та життєвими узами з тими, хто перебуває ближче до того й іншого полюса.

Ця війна має бути негайно зупинена. Тому що щодня її несе смерть та страждання й Україні, і Росії. І тому, що кожен її день несе Росії політичну та економічну руйнацію. Не бачити цього сьогодні – отже, не бачити вже нічого.

Війна має бути зупинена, і зупинена вона має бути росіянами, Росією. Щоб уникнути повної катастрофи.

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