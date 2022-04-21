Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович зазначив, що Росія вибрала стратегію залякувати. Але ми, підкреслив він в ефірі "FRЕЕДОМ – UATV Channel", не боїмося.

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Ядерний шантаж Росії триватиме надалі

Якщо говорити про використання ядерної зброї на фронті, то він слабо собі це уявляє. Бо в такому випадку російським військовим потрібно буде пройти в зону ядерного удару. І якщо окупанти наважаться на це, то за лічені дні вони повмирають від променевої хвороби.

Що стосується стратегічної ядерної зброї, якою так погрожують, то тут теж не все так однозначно. Щойно Росія запускає ядерну зброю, то на це відразу ж реагують інші країни, в яких вона є. Мовиться про Китай, США, Велику Британію, Францію, Індію та Пакистан.

Шантажу буде багато. Щодня слухатимемо, що ядерна зброя ось-ось запуститься. Вони хочуть показати себе некерованими,

– підкреслив Арестович.

Він додав, що у росіян бачення світу дещо викривлене. Але попри це вони добре розуміють, якими будуть наслідки, якщо використають стратегічну ядерну зброю. Наслідки удару будуть відчутними не лише в Україні, а й в Білорусі та Росії.

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