Рафаль Россі зазначив, що отримав офіційне повідомлення від України про запуск ракет над Південноукраїнською АЕС 16 квітня. Зараз у МАГАТЕ вивчають цей інцидент.

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Дії Росії могли призвести до катастрофи

Гендиректор МАГАТЕ наголосив, що якби російські ракети змінили траєкторію руху – це би призвело до катастрофи. Тому якщо докази запуску ракет над АЕС підтвердяться, то це матиме серйозні наслідки.

МАГАТЕ вивчає докази, і якщо вони підтвердяться, цей інцидент матиме надзвичайно серйозні наслідки. Якби така ракета змінила траєкторію, це могло серйозно вплинути на фізичну цілісність АЕС і призвести до ядерної аварії,

– наголосив Россі.

Сьогодні в Україні з 15 енергоблоків працює лише 7, 2 з яких – на Запорізькій АЕС, яку контролює Росія. Такими є висновки доповіді МАГАТЕ.

Війна та українські АЕС: головне

У перший день повномасштабної війни окупанти захопили Чорнобильську АЕС. Під час окупації зміна на станції постійно підтримувала роботу, однак загарбники створювали перешкоди, зокрема пошкодили лінію електропередач та знеструмили ЧАЕС. На щастя, катастрофічних наслідків вдалося уникнути, а росіяни.

4 березня окупанти захопили Запорізьку АЕС в Енергодарі. Росіяни стріляли по електростанції, через що там виникла пожежа. Крім того, вони демонстративно утилізовували боєприпаси біля першого енергоблоку. ЗАЕС досі під окупацією. Через пошкодження високовольтної лінії на станції зменшили потужність.

22 квітня в "Енергоатомі" повідомили, що над Південноукраїнською АЕС росіяни випустили 3 ракети, які зафіксували камери спостереження. Через кілька днів зафіксували 2 ракети біля Хмельницької АЕС.

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