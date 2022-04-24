Багато держав-членів МАГАТЕ готові надати таку допомогу. Список України включає обладнання для різних ядерних об'єктів.
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Що потребує Україна
Потреби значні. До переліку входять:
- засоби вимірювання радіаційного фону,
- захисні матеріали,
- допомога, пов'язана з ІТ-сферою,
- системи постачання енергії,
- дизельні генератори.
У МАГАТЕ додали, що мають технічний досвід, необхідний для підтримки України.
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