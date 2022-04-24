Багато держав-членів МАГАТЕ готові надати таку допомогу. Список України включає обладнання для різних ядерних об'єктів.

Читайте також Оце так нарили окопи: МАГАТЕ готує місію для оцінки радіаційного стану у зоні ЧАЕС

Що потребує Україна

Потреби значні. До переліку входять:

  • засоби вимірювання радіаційного фону,
  • захисні матеріали,
  • допомога, пов'язана з ІТ-сферою,
  • системи постачання енергії,
  • дизельні генератори.

У МАГАТЕ додали, що мають технічний досвід, необхідний для підтримки України.

До теми – Реакція МАГАТЕ на обстріли Запорізької АЕС: