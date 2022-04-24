Багато держав-членів МАГАТЕ готові надати таку допомогу. Список України включає обладнання для різних ядерних об'єктів.

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Що потребує Україна

Потреби значні. До переліку входять:

засоби вимірювання радіаційного фону,

захисні матеріали,

допомога, пов'язана з ІТ-сферою,

системи постачання енергії,

дизельні генератори.

У МАГАТЕ додали, що мають технічний досвід, необхідний для підтримки України.

До теми – Реакція МАГАТЕ на обстріли Запорізької АЕС: