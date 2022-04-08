Мовиться саме про забруднену територію поблизу станції. У Міжнародному агентстві з атомної енергії зазначили, що місію хочуть організувати якнайшвидше.

До теми Окупація ЧАЕС: який вигляд має станція зараз і що робили росіяни в Рудому лісі

Потрібні термінові заходи для ядерної безпеки

Дуже важливо, щоб МАГАТЕ здійснило поїздку до Чорнобиля, щоб ми могли вжити термінових заходів для допомоги Україні у забезпеченні ядерної безпеки. Я – в тісних консультаціях з нашими українськими колегами, щоб якнайшвидше організувати такий візит,

– зазначив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

В організації нещодавно переглянули кадри над Зоною відчуження, які зняли з дрона. На відео є вириті росіянами окопи. Проте який результат таких нерозважливих дій – можна буде сказати лише після досліджень на місці. Експерти власноруч оцінять стан ЧАЕС, відновлять там онлайн-моніторинг.

Зверніть увагу! В МАГАТЕ поки не може підтвердити інформацію, що росіяни, які перебували в зоні ЧАЕС, отримали високі дози опромінення.

Що відомо про перебування росіян в зоні ЧАЕС Окупанти пробули там 5 тижнів. Залишили загарбники цей район 31 березня. Стало відомо, що вони окопувались у Рудому лісі – найбільш забрудненій території Зони відчуження. ЗМІ писали, що десятки військових отримали променеву хворобу, є Окупанти пробули там 5 тижнів. Залишили загарбники цей район 31 березня. Стало відомо, що вони окопувались у Рудому лісі – найбільш забрудненій території Зони відчуження. ЗМІ писали, що десятки військових отримали променеву хворобу, є навіть загиблі.

Дивіться у відео: розповідь про те, що крали окупанти на українській землі