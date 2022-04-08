Речь идет именно о загрязненной территории вблизи станции. В Международном агентстве по атомной энергии отметили, что миссию хотят организовать как можно быстрее.

К теме Оккупация ЧАЭС: как выглядит станция сейчас и что делали россияне в Рыжем лесу

Нужны срочные меры для ядерной безопасности

Очень важно, чтобы МАГАТЭ совершило поездку в Чернобыль, чтобы мы могли принять срочные меры для помощи Украине в обеспечении ядерной безопасности. Я – в тесных консультациях с нашими украинскими коллегами, чтобы как можно быстрее организовать такой визит,

– отметил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

В организации недавно посмотрели кадры над зоной отчуждения, которые сняли с дрона. На видео есть вырытые россиянами окопы. Однако каков результат таких безрассудных действий – можно будет сказать лишь после исследований на месте. Эксперты собственноручно оценят состояние ЧАЭС, восстановят там онлайн-мониторинг.

Обратите внимание! МАГАТЭ пока не может подтвердить информацию, что россияне, находившиеся в зоне ЧАЭС, получили высокие дозы облучения.

Что известно о пребывании россиян в зоне ЧАЭС Оккупанты пробыли там 5 недель. Покинули захватчики этот район 31 марта. Стало известно, что они окапывались в Рыжем лесу – наиболее загрязненной территории Зоны отчуждения. СМИ писали, что десятки военных получили лучевую болезнь, есть Оккупанты пробыли там 5 недель. Покинули захватчики этот район 31 марта. Стало известно, что они окапывались в Рыжем лесу – наиболее загрязненной территории Зоны отчуждения. СМИ писали, что десятки военных получили лучевую болезнь, есть даже погибшие

Смотрите в видео: рассказ о том, что крали оккупанты на украинской земле