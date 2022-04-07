Российские захватчики захватили ЧАЭС в первый день войны, 24 февраля. С тех пор они держали в заложниках всех, кто оказался на объекте – охрану Нацгвардии и сотрудников станции. Во время пребывания на АЭС оккупанты начали устанавливать там свои "порядки".

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Когда здесь жили наши военные, был порядок и чистота. То, что вы сейчас видите – следствие пребывания здесь так называемых орков,

– рассказывает работник админздания, демонстрируя разгромленное помещение.

Оккупанты даже пытались пробраться в хранилище ядерных отходов (ЦХОЯТ) за несколько дней до ухода из ЧАЭС. Как отмечают сотрудники станции, хранилище отходов – это самое опасное место в Зоне отчуждения. Они попытались пройти систему автоматического допуска с помощью украинского военного, но это не удалось.

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Мы были второй группой, которая сюда приехала, потому знали, куда едем. Страха, как такового не было. Была тревожность,

– рассказывает работник станции.

Кроме ограбления административного здания, оккупанты также мародерили в отеле рядом с ЧАЭС. Но часть российских военных вместо награбленного имущества увезла домой радиационное облучение, ведь с первого дня войны они находились в Рыжем лесу.

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