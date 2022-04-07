Російські загарбники захопили ЧАЕС у перший день війни, 24 лютого. Відтоді вони тримали у заручниках усіх, хто опинився на об’єкті – охорону з Нацгвардії та співробітників станції. Під час перебування на АЕС окупанти почали встановлювати там свої "порядки".

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Коли тут жили наші військові, був порядок та чистота. Те, що ви зараз бачите – наслідок перебування тут, так званих, орків, – розповідає працівник адмінбудівлі, демонструючи розгромлене приміщення.

Окупанти навіть намагалися пробратися в сховище ядерних відходів (ЦХОЯТ) за декілька днів до того, як покинули ЧАЕС. Як зазначають співробітники станції, сховище відходів – це найнебезпечніше місце в Зоні відчуження. Вони спробували пройти систему автоматичного допуску за допомогою українського військового, але їм це зробити не вдалося.

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Ми були другою групою, яка сюди приїхала, тому знали, куди їдемо. Страху, як такого не було. Була тривожність, – розповідає працівник станції.

Окрім пограбування адміністративної будівлі, окупанти також мародерили в готелі поряд з ЧАЕС. Але частина російських військових замість награбованого майна повезла додому радіаційне опромінення, адже з першого дня війни вони перебували в Рудому лісі.

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