Многие государства-члены МАГАТЭ готовы оказать такую помощь. Список Украины включает в себя оборудование для различных ядерных объектов.

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Что нуждается в Украине

Потребности значительны. В список входят:

средства измерения радиационного фона,

защитные материалы,

помощь, связанная с IT-сферой,

системы поставки энергии,

дизельные генераторы.

В МАГАТЭ добавили, что имеют технический опыт, необходимый для поддержки Украины.

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