Многие государства-члены МАГАТЭ готовы оказать такую помощь. Список Украины включает в себя оборудование для различных ядерных объектов.
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Что нуждается в Украине
Потребности значительны. В список входят:
- средства измерения радиационного фона,
- защитные материалы,
- помощь, связанная с IT-сферой,
- системы поставки энергии,
- дизельные генераторы.
В МАГАТЭ добавили, что имеют технический опыт, необходимый для поддержки Украины.
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