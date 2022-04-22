16 квітня 2022 року над майданчиком станції пролетіли 3 ракети. Ймовірно, їх випустили з території Білорусі в напрямку Миколаєва.

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Одну з них зафіксували камери спостереження Південноукраїнської АЕС.

Ракети могли не оминути станцію

Російські ракети загрожували безпеці станції. В Енергоатомі наголосили, що влучання могло призвести до ядерної катастрофи.

Загроза поцілити в ядерний реактор з можливими наслідками – ядерною катастрофою, була високою,

– повідомили в Енергоатомі.

Підприємство назвало запуск ракет над станцією актом ядерного тероризму, який загрожує безпеці всього світу.

Вкотре звертаємось до МАГАТЕ з вимогою вжити всіх можливих заходів для припинення ядерного тероризму Росії, виводу військових формувань Росії з території ЗАЕС та встановлення демілітаризованих зон навколо українських АЕС,

– наголосили в пресслужбі.