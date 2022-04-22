16 квітня 2022 року над майданчиком станції пролетіли 3 ракети. Ймовірно, їх випустили з території Білорусі в напрямку Миколаєва.
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Одну з них зафіксували камери спостереження Південноукраїнської АЕС.
Ракети могли не оминути станцію
Російські ракети загрожували безпеці станції. В Енергоатомі наголосили, що влучання могло призвести до ядерної катастрофи.
Загроза поцілити в ядерний реактор з можливими наслідками – ядерною катастрофою, була високою,
– повідомили в Енергоатомі.
Підприємство назвало запуск ракет над станцією актом ядерного тероризму, який загрожує безпеці всього світу.
Вкотре звертаємось до МАГАТЕ з вимогою вжити всіх можливих заходів для припинення ядерного тероризму Росії, виводу військових формувань Росії з території ЗАЕС та встановлення демілітаризованих зон навколо українських АЕС,
– наголосили в пресслужбі.