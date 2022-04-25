Російські загарбники продовжують атакувати з неба Україну. Так, дві крилаті ракети зафіксували над водоймою-охолоджувачем Хмельницької АЕС.
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Окупанти загрожують ядерній безпеці України
О 8:10 ворожі ракети пролетіли поблизу Хмельницької АЕС. В Енергоатомі припускають, що летіли вони в бік Рівного або Здолбунова.
Російські збройні сили знову бездумно обстрілюють територію України, випускаючи крилаті й інші стратегічно-тактичні ракети в максимально критичній близькості до ядерних об'єктів,
– йдеться у повідомленні.
Дії російських військових називають черговим актом ядерного тероризму. І їх, підкреслюють в Енергоатомі, стає дедалі більше від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.
В Енергоатомі підкреслюють, що російську агресію слід якомога швидше зупинити. Якщо цього не зробити, то під загрозою чергової ядерної катастрофи опиниться не лише Україна, а й весь світ.
Зауважимо, що російські ракети не вперше пролітають над АЕС. 16 квітня камери спостереження зафіксували подібне над Південноукраїнською АЕС.
25 квітня вибухи почули по всій території України
- Зокрема, на Вінниччині пролунало два вибухи.
- Атакували ракетами окупанти також Львівщину. В області спрацювала ППО.
- Також відомо про те, що окупанти обстріляли 5 залізничних станцій на Заході України, зокрема, на Рівненщині.
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