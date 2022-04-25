Російські загарбники продовжують атакувати з неба Україну. Так, дві крилаті ракети зафіксували над водоймою-охолоджувачем Хмельницької АЕС.

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Окупанти загрожують ядерній безпеці України

О 8:10 ворожі ракети пролетіли поблизу Хмельницької АЕС. В Енергоатомі припускають, що летіли вони в бік Рівного або Здолбунова.

Російські збройні сили знову бездумно обстрілюють територію України, випускаючи крилаті й інші стратегічно-тактичні ракети в максимально критичній близькості до ядерних об'єктів,

– йдеться у повідомленні.

Дії російських військових називають черговим актом ядерного тероризму. І їх, підкреслюють в Енергоатомі, стає дедалі більше від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

В Енергоатомі підкреслюють, що російську агресію слід якомога швидше зупинити. Якщо цього не зробити, то під загрозою чергової ядерної катастрофи опиниться не лише Україна, а й весь світ.

Зауважимо, що російські ракети не вперше пролітають над АЕС. 16 квітня камери спостереження зафіксували подібне над Південноукраїнською АЕС.

25 квітня вибухи почули по всій території України

Зокрема, на Вінниччині пролунало два вибухи.

Атакували ракетами окупанти також Львівщину. В області спрацювала ППО.

Також відомо про те, що окупанти обстріляли 5 залізничних станцій на Заході України, зокрема, на Рівненщині.

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