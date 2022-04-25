24 канал зібрав найважливіші події 61-го дня протистояння.

До теми Міноборони оцінило ймовірність повторного наступу росіян на Північ України

06:20 За інформацією ЗМІ, росіяни намагаються дістати із затонулого крейсера "Москва" ракети та документи. Поруч перебуває рятувальне судно "Комуна", яке вважається одним з найстаріших в Росії.

05:51 Шостий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії може містити часткове нафтове ембарго. Наразі члени ЄС намагаються знайти компромісне рішення, яке завдасть удару агресору, проте не сильно зашкодить Європі.

04:50 Жахливі кадри руйнувань у селі Горенка, що на Київщині, показали в ефірі CNN. Населений пункт окупанти зруйнували на 80%.

03:21 У російському Брянську пролунали потужні вибухи. У пресслужбі місцевої влади повідомили, що зайнялись резервуари з пальним на нафтобазі. Тим часом ЗМІ повідомляли про дві різні локації пожеж.

02:28 У Запорізькій ОВА розповіли, що загарбники концентрують свої зусилля у напрямку Гуляйполя. Російські війська прагнуть втримати рубежі та продовжити наступ.

02:17 На Півдні за попередню добу українські захисники знищили близько 70 окупантів та ЗРК "Панцир С1". Також ЗСУ ліквідували броньовану техніку ворога.

01:54 В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що на окупованих територіях росіяни готуються до так званого "референдуму". Вороги сподіваються ізолювати цю територію та придушити будь-який спротив.

00:26 Радник голови ОП Олексій Арестович повідомив, що ЗСУ знову знищили російських окупантів під Чорнобаївкою. Це сталось вже у 17-ий раз.