Але він наголосив, що це лише в найближчій перспективі. Повністю відкидати таку можливість не можна.

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Ворог може почати новий наступ з Білорусі. Але Мотузник додав, що це залежатиме від того, якого успіху росіяни досягнуть в Донецькій і Луганській областях.

Знову ж таки, для успішного наступу потрібно створити ударне угруповання. Зараз на території Білорусі деякі батальйонні тактичні групи Росії залишаються, вони здійснюють певні демонстративні дії, тим самим тримаючи наші підрозділи напоготові,

– додав спікер Міноборони.

Київ залишається "ласим шматком" для Росії

У Міноборони розуміють, що росіяни знову можуть повторно піти на столицю. Але для цього їм потрібна величезна кількість військ, оскільки Київ постійно нарощує свою оборону.

Київ – це, безумовно, ласий шматок для російських окупантів. Зараз столиця добре укріплена і готова до оборони. Причому рівень цієї оборони не знижувався, а навпаки, постійно удосконалюється. Якщо Росія колись і повернеться до питання наступу на Київ, то для цього їм треба буде зібрати величезну кількість військ. А зараз їм потрібна перемога на сході,

– сказав Мотузняк.

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