Про це 19 квітня розповів голова поліції Київської області Андрій Нєбитов, інформує 24 канал. Він додав, що області працює понад 400 правоохоронців, які встигли опитали майже 27 тисяч свідків.

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У Київській області продовжують виявляти тіла

За його словами, лише у місті Буча вже виявили понад 420 тіл загиблих.

Тіла продовжують виявляти, оскільки люди повертаються додому і знаходять у себе вдома, у підвалах чи в колодязях загиблих,

– розповів Нєбитов під час зустрічі із журналістами.

Так, за попередню добу правоохоронці доставили до моргів Київщини тіла 48 людей.

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Ще одна небезпека – масові замінування

Покидаючи Київщину, росіяни залишили безліч вибухонебезпечних предметів. Так, лише за квітень в області зафіксовано 12 випадків травмувань. Є загиблі, які підірвались на залишених окупантами вибухівках.

Їх росіяни позалишали всюди – у будинках на дверях, у пральних машинах, холодильниках, мікрохвильовках,

– додає голова поліції.

Окупанти мінували навіть кладовища – лише на одному цвинтарі на Київщині вибухотехніки виявили 13 розтяжок. Відтак, відвідуючи родичів напередодні Великодніх свят, варто дотримуватися правил безпеки.

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