Небезпечний предмет виявили на вулиці Госпітальній. Гранату міцно замотали у непримітному місці.

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Побачили щось підозріле – обов’язково дзвоніть на 102

Патрульні одразу викликали саперів, які знешкодили гранату. Зараз рятувальники щодня працюють над тим, щоб позбутися від небезпечних боєприпасів, які залишили російські окупанти.

Ось чому ми вкотре просимо вас бути уважними та обережними та не чіпати невідомих речей та предметів, – пишуть патрульні.

Там наголошують: якщо побачили незрозумілий предмет, не панікуйте. Одразу подзвоніть на 101 або 102, щоб відповідні служби знешкодили боєприпас.

Розтяжку не завжди легко побачити / Фото Патрульна поліція Києва

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