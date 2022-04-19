Опасный предмет был обнаружен на улице Госпитальной. Гранату крепко замотали в неприметном месте.

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Увидели что-то подозрительное – обязательно звоните на 102

Патрульные сразу вызвали саперов, которые обезвредили гранату. Сейчас спасатели ежедневно работают над тем, чтобы избавиться от опасных боеприпасов, которые оставили российские оккупанты.

Вот почему мы еще раз просим вас быть внимательными и осторожными и не трогать неизвестные вещи и предметы,

– пишут патрульные.

Там подчеркивают: если увидели непонятный предмет, не паникуйте. Сразу позвоните на 101 или 102, чтобы соответствующие службы обезвредили боеприпас.

Растяжку не всегда легко увидеть / Фото Патрульная полиция Киева

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