Перший інцидент стався на автодорозі "Оріхів – Василівка", неподалік села Щербаки у Пологівському районі, повідомили в Запорізькій ОВА.

До речі Інтенсивність боїв на Запоріжжі значно підвищилася, – кореспондент

Чоловіку відірвало ногу

Водій їхав на "Газелі" та підірвався на міні. Він втратив ногу.

Ще один випадок зафіксували в селі Яблуневе Пологівського району. Чоловік теж підірвався на ворожій міні та отримав важкі травми.

Сапери працюють

Рятувальники в Запорізькій області зауважили, що за минулу добу в селі Григорівка знищили 3 міни калібру 82 міліметри, 2 – калібру 50 міліметрів та ще 5 мін.

Крім того, сапери знешкодили 20 касетних боєприпасів.

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