Первый инцидент произошел на автодороге "Орехов – Васильевка", недалеко от села Щербаки в Пологовском районе, сообщили в Запорожской ОВА.

Кстати Интенсивность боев в Запорожье значительно повысилась, – корреспондент

Мужчине оторвало ногу

Водитель ехал на "Газеле" и взорвался на мине. Он потерял ногу.

Еще один случай зафиксировали в селе Яблоневое Пологовского района. Мужчина тоже подорвался на вражеской мине и получил тяжелые травмы.

Саперы работают

Спасатели в Запорожской области отметили, что за минувшие сутки в селе Григорьевка уничтожили 3 мины калибра 82 миллиметра, 2 – калибра 50 миллиметров и еще 5 мин.

Кроме того, саперы обезвредили 20 кассетных боеприпасов.

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