Об этом сообщил корреспондент 24 канала из Запорожья.

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Он подчеркнул, что у врага серьезные потери, продвигаться в регионе ему не удается, но бои стали более интенсивными.

Бои в Запорожье действительно идут интенсивные. В последние сутки их интенсивность повысилась. Россияне начали свое наступление,

– рассказал корреспондент.

По его словам, враг понес существенные потери в Запорожье за сутки. Там уже 19 убитых оккупантов, 20 раненых, 4 их танка сожжены, и один поврежден. Еще подбиты 6 бронемашин, 3 миномета уничтожены и т.д.

"Люди страдают от заминирования территорий. Было уже 2 случая в Запорожье, когда люди наезжают на мины. В частности, в городе Васильевка взорвался на мине водитель авто. Он выжил, но ему ампутировали ногу", – сказал журналист.

Также оккупанты грабят авто, дома и магазины на захваченных территориях Запорожской области.

Комментарий корреспондента 24 канала о том, что происходит на Запорожье:



К слову, российские оккупанты 18 апреля обстреляли из "Градов" населенные пункты Орехов и Преображенку на Запорожье. Среди пострадавших – 14-летняя девочка. Ее с телесными повреждениями госпитализировали.