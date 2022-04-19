Про це повідомив кореспондент 24 каналу із Запоріжжя.

Важливо Арестович назвав три завдання, які ворог поставив перед собою у новому наступі на Донбасі

Він наголосив, що у ворога серйозні втрати, просуватися в регіоні йому не вдається, але бої стали інтенсивніші.

Бої на Запоріжжі дійсно йдуть інтенсивні. В останню добу їхня інтенсивність підвищилася. Росіяни розпочали свій наступ,

– розповів кореспондент.

За його словами, ворог зазнав суттєвих втрат на Запоріжжі за добу. Там вже 19 вбитих окупантів, 20 поранених, 4 їхні танки спалені, і один пошкоджений. Ще підбито 6 бронемашин, 3 міномети знищили тощо.

"Люди страждають від замінування територій. Було вже 2 випадки на Запоріжжі, коли люди наїжджають на міни. Зокрема, у місті Василівка підірвався на міні водій авто. Він вижив, але йому ампутували ногу", – сказав журналіст.

Також окупанти грабують авто, будинки та магазини на захоплених територіях Запорізької області.

Коментар кореспондента 24 каналу про те, що відбувається на Запоріжжі:



До слова, російські окупанти 18 квітня обстріляли з "Градів" населені пункти Оріхів та Преображенку на Запоріжжі. Серед постраждалих – 14-річна дівчинка. Її з тілесними ушкодженнями госпіталізували.