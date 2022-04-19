Російські окупанти почали масштабний наступ на Сході України. Окрім того, окупанти намагаються зберегти свої позиції на Півдні.
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Завдання ворога
Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що у наступі на Донбас росіяни поставили перед собою три цілі.
У результаті масштабного наступу ворог хоче:
- захоплення Рубіжного, Попасної та Сєвєродонецька (у Кремінній тривають вуличні бої);
- зімкнення рядів у районі Авдіївки: 25 тисяч окупантів прямують до Слов'янська та Краматорська;
- захоплення Гуляйполя (Запоріжжя) та захоплення Маріуполя.
Ворог атакує по всій лінії розмежування на Донбасі, тривають активні бої.
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