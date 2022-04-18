Також Президент України прокоментував атаку Росії по Львову та Дніпру. Зокрема Зеленський пояснив, що Росія своїми ракетними ударами досягає хіба що самодемілітаризації.

Зауважте Росія раніше навіть не думала про використання ядерної зброї в Україні, – Піонтковський

Росія своїми ракетними ударами досягає хіба що самодемілітаризації

Президент заявив, що Росія не збавляє темпу використання ракет проти України, хоча мала б усвідомити, що їй буде вкрай складно відновити ракетний запас навіть у нинішніх умовах.

Та коли закриють всі лазівки для уникнення санкцій та запровадять нові обмеження відновлення ракетного удару Росії буде нереалістичним.

….

Вечірнє звернення Зеленського за 18 квітня: дивіться відео