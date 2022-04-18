Про це розповів Андрій Піонтковський у ефірі 24 каналу. Він також зазначив, що атака ядерною зброєю на країни НАТО вже майже нереальна.

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Зараз же, і директор ЦРУ і Володимир Зеленський говорять про можливість ядерної атаки на Україну, цілком серйозно,

– стверджує Піонтковський.

За інформацією Андрія Піонтковського, вчора, Борис Джонсон заявив, що у разі загрози ядерного удару Росією на Україну, Велика Британія самостійно, або з іншими партнерами, відповість по Росії дзеркально. Тому, варто донести до Путіна і цю думку.

Нагадаємо, нещодавно британська розвідка зазначала, що хоча оперативний фокус Росії перемістився на Схід України, кінцева мета Росії залишається незмінною. Вона прагне змусити Україну відмовитися від євроатлантичної орієнтації та утвердити власне регіональне домінування.

Повне інтерв'ю Романа Цимбалюка із Андрієм Піонтковським: дивіться відео

Хоча оперативний фокус Росії перемістився на Схід України, кінцева мета Росії залишається незмінною. Вона прагне змусити Україну відмовитися від євроатлантичної орієнтації та утвердити власне регіональне домінування

https://24tv.ua/fokus-peremistivsya-shid-rosiya-hoche-dominuvati-nad-vsiyeyu_n1954916

Хоча оперативний фокус Росії перемістився на Схід України, кінцева мета Росії залишається незмінною. Вона прагне змусити Україну відмовитися від євроатлантичної орієнтації та утвердити власне регіональне домінування

https://24tv.ua/fokus-peremistivsya-shid-rosiya-hoche-dominuvati-nad-vsiyeyu_n1954916