Об этом рассказал Андрей Пионтковский в эфире 24 канала. Он также отметил, что атака ядерным оружием на страны НАТО уже почти нереальна.

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Сейчас же и директор ЦРУ, и Владимир Зеленский говорят о возможности ядерной атаки на Украину, вполне серьезно,

– утверждает Пионтковский.

По информации Андрея Пионтковского, вчера Борис Джонсон заявил, что в случае угрозы ядерного удара Россией на Украину, Великобритания самостоятельно или с другими партнерами ответит по России зеркально. Поэтому стоит донести до Путина и это мнение.

Напомним, что недавно британская разведка отмечала, что хотя оперативный фокус России переместился на Восток Украины, конечная цель России остается неизменной. Она стремится заставить Украину отказаться от евроатлантической ориентации и утвердить собственное региональное доминирование.

Полное интервью Романа Цимбалюка с Андреем Пионтковским: смотрите видео

Хотя оперативный фокус России переместился на восток Украины, конечная цель России остается неизменной. Она стремится заставить Украину отказаться от евроатлантической ориентации и утвердить собственное региональное доминирование.

https://24tv.ua/fokus-peremistivsya-shid-rosiya-hoche-dominuvati-nad-vsiyeyu_n1954916

Хотя оперативный фокус России переместился на восток Украины, конечная цель России остается неизменной. Она стремится заставить Украину отказаться от евроатлантической ориентации и утвердить собственное региональное доминирование.

https://24tv.ua/fokus-peremistivsya-shid-rosiya-hoche-dominuvati-nad-vsiyeyu_n1954916