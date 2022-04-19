Российские оккупанты начали масштабное наступление на Востоке Украины. Кроме того, оккупанты пытаются сохранить свои позиции на Юге.
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Задание врага
Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что в наступлении на Донбасс россияне поставили перед собой три цели.
В результате масштабного наступления враг хочет:
- захватить Рубежное, Попасную и Северодонецк (в Кременной продолжаются уличные бои);
- соединить ряды в районе Авдеевки: 25 тысяч оккупантов направляются в Славянск и Краматорск;
- захватить Гуляйполе (Запорожье) и захватить Мариуполь.
Враг атакует по всей линии разграничения на Донбассе, продолжаются активные бои.
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