Кримінальне провадження вже розпочали. Розслідування проводять за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Зауважте Що відомо про стан людей, які постраждали внаслідок ракетного удару по Львову

Військові країни-агресора із застосуванням реактивних систем залпового вогню "Град" та артилерійських засобів ураження у черговий раз обстріляли місто Оріхів та село Преображенка Пологівського району,

– мовиться у повідомленні.

Росіяни обстрілюють будинки мирного населення та об'єкти цивільної інфраструктури.

ДСНС допомогла постраждалій дівчинці

У Запорізькій області рятувальники ДСНС допомогли 12-річній Софійці дістатися до лікарні в обласному центрі. Дівчинка постраждала, коли росіяни обстрілювали місто Пологи.

Софійка травмувалася на території одного з приватних домоволодінь. Ударною хвилею дівчинку відкинуло до долу. За попередніми даними, вона отримала травми черевної порожнини.

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