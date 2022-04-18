Голова Львівської ОВА повідомив, що дитина з мамою – вимушені переселенці з Харкова. Під час ракетного удару вони перебували у готелі.

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Осколками від вікна хлопчикові відсікло частину пальчика на руці. Зараз дитина у лікарні, її стан медики оцінюють як середньої важкості,

– розповів Козицький.

Троє постраждалих – у реанімації. Також відомо, що деяких людей скерували на операції.

Медики розповіли, що внаслідок вибуху постраждалі отримали множинні травми. У багатьох людей діагностували ураження голови та головного мозку.

Козицький наголосив, що середній вік пацієнтів – 35 – 45 років.

Що відомо про загиблих

Загалом на території СТО перебували близько 20 людей. На жаль, 7 – загинули. З них 4 – працівники станції технічного обслуговування.

Ударна хвиля була настільки сильною, що повилітали двері, вікна, лобові вікна в автомобілях та навіть охоронна будка. На місці трагедії спалахнула пожежа. Її вже ліквідували.

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