Но он подчеркнул, что это только в ближайшей перспективе. Полностью исключать такую возможность нельзя.

В Киевской области от рук оккупантов погибло более 1 000 гражданских, – полиция

Враг может начать новое наступление из Беларуси. Но Мотузяник добавил, что это будет зависеть от того, какого успеха россияне добьются в Донецкой и Луганской областях.

Опять же для успешного наступления нужно создать ударную группировку. Сейчас на территории Беларуси некоторые батальонные тактические группы России остаются, они совершают определенные демонстративные действия, тем самым держа наши подразделения.

– добавил спикер Минобороны.

Киев остается "лакомым куском" для России

В Минобороны понимают, что россияне могут повторно пойти на столицу. Но для этого им нужно большое количество войск, поскольку Киев постоянно наращивает свою оборону.

Киев – это, безусловно, лакомый кусок для российских оккупантов. Сейчас столица хорошо укреплена и готова к обороне. Причем уровень этой обороны не снижался, а наоборот постоянно совершенствуется. Если Россия когда-нибудь и вернется к вопросу наступления на Киев, то для этого им предстоит собрать огромное количество войск. А сейчас им нужна победа на востоке,

– сказал Мотузяник.

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