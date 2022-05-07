Директор Центрального разведывательного управления США Бернс объяснил: доказательств, что российские войска готовятся применить ядерное оружие, он пока не увидел. Ответные действия можно отследить разведывательными средствами. В частности, речь идет о спутниковых снимках.

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Он (Владимир Путин – 24 канал) находится в таком мировоззрении, что не может допустить вариант своего поражения. Я думаю, что его убедили в том, что удвоение усилий все же может принести результат.

– подчеркнул директор ЦРУ.

По словам Бернса, в Китае внимательно следят за тем, что происходит в Украине. Китайское руководство удивлено сопротивлением украинцев, а также сплоченностью Запада, который вводит экономические санкции против России. Сейчас в Китае анализируют просчеты своих прогнозов.

Почему Зеленский не исключает риска применения ядерного оружия

Владимир Зеленский во время разговора с греческим общественным вещателем ERT заявил, что нет никакого смысла доверять каким-либо заявлениям или обещаниям России. Пока идет война, необходимо рассматривать любые атаки со стороны захватчиков.

Украинский лидер отметил, что когда российские СМИ время от времени публикуют очень открытые сигналы о применении ядерного оружия, возникает много вопросов и рисков. Россия уже применяет в Украине запретное оружие. В частности фосфорные бомбы. Российские оккупанты забросали ими Запорожскую, Донецкую и Луганскую области.

По словам Зеленского, если Россия применяет одно запрещенное оружие, значит, может применить и другое.

В Госдепе США угрозы воспринимают всерьез

Виктория Нуланд – заместитель госсекретаря США по вопросам безопасности – заявила, что Штаты серьезно воспринимают угрозы Владимира Путина ядерным оружием. Соответствующие заявления Кремля являются безответственным поведением.

Нуланд заметила, что, не дай Бог, чтобы Путин или кто-нибудь из российской верхушки были реально готовы принять такое решение. В то же время, к угрозам нельзя относиться легкомысленно. Нуланд предупредила: если Москва пойдет на это, то уже не оправится от последствий.

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